Son Dakika Haberleri: Kafe Çalışan Uyuşturucu Satmaktan Tutuklandı

Kafe Çalışan Uyuşturucu Satmaktan Tutuklandı

8 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde faaliyet gösteren bir Kafe'de çalışan Ö.D. isimli şahıs, Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kafe Çalışan Uyuşturucu Satmaktan Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde faaliyet gösteren bir Kafe'de çalışan Ö.D. isimli şahıs, Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kötekli Mahallesinde faaliyet gösteren bir kafede uyuşturucu satıldığı bilgisi alması üzerine ekiplerce takibe alınan kafede arama yapıldı. Yapılan aramada 10 gr. Skunk maddesi ile 18 adet Extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kafe çalışanı Ö.D çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:03 Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa
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