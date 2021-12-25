Üye Girişi
Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı - Son Dakika

Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı

25.12.2021 16:19

Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde annesiyle gittiği kafede yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçan 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğu, kafe personelinin uyguladığı "Heimlich Manevrası"yla son anda kurtarıldı.

Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde annesiyle gittiği kafede yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçan 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğu, kafe personelinin uyguladığı "Heimlich Manevrası"yla son anda kurtarıldı. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı ve minik kızın yaşama tutunduğu olay anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramankazan Belediyesi'nce bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve tüm işletmesinin farklı engel türlerine sahip 15 engelli birey tarafından yapıldığı Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'de herkesi korkutan bir olay yaşandı. Kafeye annesiyle birlikte gelen 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğunun yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden Engelsiz Kafe personelleri hemen annenin ve minik çocuğun yardımına koşarak müdahalede bulundu. İlk yardım eğitimi almış olduğu öğrenilen kafe sorumlusu Zeynel Camcı, minik çocuğa, nefes borusuna herhangi bir şeylerin kaçması durumunda uygulanan "Heimlich Manevrası" olarak bilinen ilk yardım tekniğini uyguladı. Camcı, uyguladığı ilk yardım tekniği sonucu minik çocuğun nefes borusuna kaçan yemek parçaları çıkarmayı başardı. Ölümün kıyısından dönen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu korkulu dolu anlar ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm"

Yaşanılan korku dolu anları anlatan Zeynel Camcı, "Burada farklı engel türlerine sahip olan 15 engelli bireyle birlikte çalışıyoruz. Bağrış çağrış sesleri duydum, koşarak olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir hanımefendinin kucağında bir çocuğun sırtına vurduğunu gördüm ve hemen çocuğu kucağıma aldım. Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm. Daha önce ilk yardın eğitimini almıştım. Çocuğa hemen 'Heimlich Manevrası' uyguladım. İlk başta başarılı olamadım, fakat sonrasında bir hamle daha yaptım, Allah'ın izniyle çocuk gözlerini açtı. Allah onu ailesine bağışladı, çok şükür çocuğumuz kurtuldu" dedi.

"Çok şükür çocuğumuz kurtuldu"

Kendisinin ve kızının isminin açıklanmasını istemeyen anne ise çocuğuna yardım eden kafe çalışanlarına sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, "Büyük korku ve panik yaşadım. Allah onlardan razı olsun, çocuğumu kurtardılar" şeklinde konuştu.

Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı
Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı
Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı

YORUMLAR
500

Kahramankazan, İlk Yardım, Engelli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı - Son Dakika


Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu         
16:29
Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular         
16:23
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
16:22 Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
16:17 İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!
16:16 Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
15:38 Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı!
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
15:23 Metropoll'den görev onayı anketi: Onaylamayanların oranı yüzde 57,2'ye yükseldi
15:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edilmedi
15:11 Salondaki zılgıt seslerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç soru: Bana atmıyorsunuz değil mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 16:41:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement