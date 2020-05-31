Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon - Son Dakika

Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon

SİVAS'ta bir kafe, 1 Haziran'da geçilecek yeni normalleşme döneminde aldığı önlemlerle dikkat çekti.

Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon, System.String[]
SİVAS'ta bir kafe, 1 Haziran'da geçilecek yeni normalleşme döneminde aldığı önlemlerle dikkat çekti. Girişine çeşme konulan kafede ayrıca müşteriler masalardaki telefon ile siparişini verebilecek.

1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin adımlarının atılmasının ardından Sivas'ta bir kafe açılış öncesi aldığı önlemlerle dikkat çekti. Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta Mehmet Akif Özoğlu (30) ve Halil Kuşçu (33) ortaklığı ile 4 yıldır faaliyet gösteren kafe, koronavirüs sonrası alınan önlem kararları nedeniyle kapatıldı. İşletme sahipleri bu süreci değerlendirerek kafelerine çeşitli uygulamalar yaptı. Açılışa hazırlanan kafede müşteriler ilk olarak girişe konulan çeşmede ellerini yıkayarak maskelerini takıp ateşleri ölçüldükten sonra içeriye girecek. Ayrıca kafeye konulan buton ile müşterilerin sayısının kontrolü sağlanacak. Kafede ayrıca her masaya konulan telefon ile müşteri ve garson arasındaki sosyal mesafe korunacak. 1 Haziran'da açılacak kafede müşteriler masalardaki telefon ile siparişini verebilecek.

'YENİ NORMAL DÖNEME HAZIRIZ'

Kafe işletmecisi Mehmet Akif Özoğlu, "Biz 4 yıldır 90'lar konsepti butik bir işletmeyiz. Maalesef dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bizi de etkiledi. Yeni normalleşme döneminde alabileceğimiz tüm standart önlemlerimizi aldık. Bunun dışında kafemizin girişine çeşme koyduk. Her ne kadar kolonya ve antiseptikler olsa da sabun ve su en güzel temizlik aracıdır. Onun dışında müşterilerimizin sosyal mesafeyi garsonlarımızla koruması amacıyla kafemize bir telefon santrali kurduk. Tüm masalarımıza da telefon koyduk. Müşterilerimiz masalara oturdukları zaman bu telefonlarda siparişlerini verebilecekler. Ayrıca kafe içerisindeki müşterilerimizin sayısını kontrol altında tutmak amacıyla kendimizce buton tasarladık. Bu butonla da kafe içerisindeki müşterilerimizin sayısını görebiliyoruz. Biz yeni normal döneme hazırız. Hizmete tamamen hazırız. Umarım bu süreci ülkece çabucak atlatırız" dedi.

İşletme ortaklarından Halil Kuşçu ise, "Malum virüsten dolayı dükkanımız uzun zamandır kapalıydı. Ama biz bu süreçte boş durmadık. Değerli misafirlerimiz için tüm önlemlerimizi aldık. Büyük bir heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.


- Sivas
Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kafe girişine çeşme, her masaya sipariş için telefon - Son Dakika

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