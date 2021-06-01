Üye Girişi
Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı

01.06.2021 07:41

Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı.

Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı. Mekanların oturma düzeni, mesafe ve hijyen konularında hazırlık yaptıkları görüldü.

Virüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran (bugün) hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.

Beyoğlu Kasımpaşa'da hizmet veren bir kıraathanede hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.

"Bugünleri çok özledik çok"

Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen Durmuş Karasu, sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, "Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik, 6, 6 buçuk. Çayımızı içiyorduk. Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah yavaş yavaş. Bugünleri çok özledik çok. İnşallah iyi günlerde gelecek yakın" şeklinde konuştu.

"Bir kahvemiz var"

Diğer bir vatandaşta evde bunaldıklarını ifade ederek, "Özellikle bizim yaşların evde bunalması, böyle bir tekrar açılış hani gayet güzel oldu yani. Çünkü neden gidecek yerimiz yok ki zaten. Bir kahvemiz var. Onu da yani illa ki burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur" şeklinde konuştu.

Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı
Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı
Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı
Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Normalleşme, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı - Son Dakika


Son Dakika

Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım "Zor durumdayım" diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak         
02:02
Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek         
01:41
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
01:13
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum         
00:14
Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası         
23:09
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Pandemi stresinden kaçan Davut Güloğlu, köyünde tavuklarıyla ilgilenip çay toplamaya başladı Pandemi stresinden kaçan Davut Güloğlu, köyünde tavuklarıyla ilgilenip çay toplamaya başladı         
18:08
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 07:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement