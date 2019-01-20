Kafe Konseptli Kursta İngilizce Öğreniyorlar

Gaziantep'te bir grup girişimci, yabancı dil öğrenimi sırasında yaşanan sorunları dikkate alarak dil kursunu kafe konseptine taşıyıp 2 ay gibi kısa sürede 100'den fazla kişiye hitap eder hale geldi.

AYSU BİÇER - Gaziantep'te bir grup girişimci, yabancı dil öğrenimi sırasında yaşanan sorunları dikkate alarak dil kursunu kafe konseptine taşıyıp 2 ay gibi kısa sürede 100'den fazla kişiye hitap eder hale geldi.



Kentte mali müşavirlik yapan Bayram Arı, İngilizce kursunun ardından pratik yapamadığı için dil konusunda kendisini geliştiremediğini fark etti. Arı, bu yüzden sık sık İngilizce konuşmak için bir araya geldiği kurstaki yabancı hocalarıyla beraber, dil kursu açmaya karar verdi. Dil öğrenen birçok kişinin yaşadığı sorunları da ortadan kaldırmak isteyen girişimciler, "Chit&Chat" isimli kafe konseptli dil kursunda karar kıldı.



Gaziantep'te kafelerin yoğunlukta bulunduğu Nişantaşı Sokak'ta açılan ve dışarıdan bakıldığında kafe olarak dikkati çeken işletme, aslında bir dil kursu. Ancak bu kursta alışılagelmiş sınıfların yerine kokteyl masalarında ders çalışılıyor, sipariş verirken İngilizceyi tercih edenler ekstra indirim kazanıyor, ders saatleri dışında hocalarla sohbet imkanı bulunuyor.



Dil okulunun işletmecisi Bayram Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi işletmelerinde bir anlamda yaşadıkları sorunlara son verecek bir dönem başlattıklarını söyledi.



Klasik dil kurslarının dil bilgisi eğitimleriyle öğrencilerin çok zamanını aldıklarını ancak kendilerinin dil bilgisi yanı sıra ağırlıklı olarak pratik yapma ve sosyalleşme imkanı sunduklarını anlatan Arı, şöyle konuştu:



"İngilizce kursunu bitiren kişi, her ne kadar İngilizce konuşmak istese de çekingenlik yaşar. Bunu aşmanın en kolay yöntemi de kendi seviyesindeki insanlarla diyalog kurmaktan geçiyor. Bizim dil kursumuzda ise gerektiği kadar dil bilgisini verdikten sonra insanları birbiriyle İngilizce konuşmaya itiyoruz. Bu anlamda da teşvik etmek için İngilizce sipariş verenlere yüzde 25 indirim sağlıyoruz. Zaten gençler kafelerde çok zaman harcıyor. Biz de kafede zaman harcarken İngilizce öğrensinler istedik."



"Yurt dışını ayağa getirdik"



Kurumun eğitim koordinatörü Emine Çarnacar da yeni nesil bir eğitim kursunu hayal ederek yola çıktıklarını, Gaziantep'te gençlerin yoğunlukta olduğu lokasyonu belirleyip bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.



Doğru yolda olduklarını anlatan Çarnacar, "Biz bir anlamda yurt dışını ayağa getirdik. Kapıdan içeriye girdikten sonra İngilizce sohbetler ve oyunlar sizi karşılıyor. Yani bir anlamda İngilizceyi eğitim olarak değil hayatınıza maruz bırakarak öğretiyoruz. Bu yönde de güzel dönüşler almaya başladık." dedi.



Dil okulunun koordinatörlerden Armin Van Dyk ise farklı bir konseptle yola çıkarak gençlerin ilgisini çekmeyi başardıklarını kaydetti.



Dil öğrenmenin keyifli olduğunu ancak yanlış yöntemler nedeniyle insanlarda dil korkusunun oluştuğunu belirten Dyk, "Yabancı dil öğrenme konusundaki geleneksel anlayışın değişmesi gerekiyor. Artık insanlar kalın kitaplar korkuyor ve kursu yarıda bırakıyorlar. Bu yüzden biz kursu biraz daha eğlenceli ve stand-up hale getirdik. Öğrencilerimizle ders yapıp, bitti demiyoruz, onlarla İngilizce oyunlar oynuyoruz, kahve için İngilizce sohbet ediyoruz." diye konuştu.



Dil okulunun fikir babası olan Mısır asıllı Fouad Shabek da 2 yıldan beri Gaziantep'te İngilizce öğrettiğini aktararak, "Buraya gelen öğrenciler gerçekten İngilizceyi konuşmayı istiyor. Özellikle öğretmenlerin yabancı olması da onların işini kolaylaştırıyor." şeklinde konuşu.



Shabek, iki ay gibi kısa sürede 100 öğrenciye ulaştıklarını, önümüzdeki süreçte bu sayının da çok artmasını beklediklerini dile getirdi.



"İngilizceyi yaşıyoruz"



Okulun öğrencilerinden Oğuz Özvarlık ise okulun misyonun vizyonun farklı olduğunu öğrenince kaydolduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Yıllardır İngilizce kurslarına gidiyoruz, okullarda İngilizce dersler alıyoruz ama burada İngilizce öğrenmenin ruhunu öğrendik. İngilizce sadece tahtada yazılı kalmıyor, burada İngilizceyi yaşıyoruz."

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