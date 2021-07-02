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Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş - Son Dakika

Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş

02.07.2021 17:16
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş, System.String[]

KONYA'da, kafede karnından tabancayla vurularak öldürülen Ömer Faruk Yücetaş'ın (24), evine gitmek için müşteriler Furkan Y. (22) ve Fatih K.'den (22) park ettikleri otomobili çekmeleri gerektiğini söyleyince vurulduğu ortaya çıktı.

KONYA'da, kafede karnından tabancayla vurularak öldürülen Ömer Faruk Yücetaş'ın (24), evine gitmek için müşteriler Furkan Y. (22) ve Fatih K.'den (22) park ettikleri otomobili çekmeleri gerektiğini söyleyince vurulduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Furkan Y. ve Fatih K. ile kafe çalışanı Oğuzhan U. (19), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Kafe çalışanları, müşteriler ve mahalleden gençler arasında otomobil park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mahalleliden Ömer Faruk Yücetaş, tabancayla karın boşluğundan vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yücetaş, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Faruk Yücetaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARACIN ÇEKİLMESİNİ İSTEYİNCE VURULMUŞ

Polisin cinayetle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ömer Faruk Yücetaş'ın, evine gittiği yolda, yakındaki kafeye gelen müşterinin otomobili olunca geçemediği, kafe çalışanlarından da aracı çekmelerini istediği öğrenildi. Müşterilerden Furkan Y. ve Fatih K. otomobili çekmeyince çıkan kavgada Ömer Faruk Yücetaş'ın tabancayla vurulup, öldürüldüğü belirlendi. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca bulunurken, müşterilerden Furkan Y., Fatih K. ve kafe çalışanı Oğuzhan U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş
Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş

Selçuklu, Baraj, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kafe müşterilerinden otomobili çekmelerini isteyince öldürülmüş - Son Dakika


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