''Annemi arayacağım'' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabındaki 40 bin lirayı kendine gönderdi - Son Dakika

''Annemi arayacağım'' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabındaki 40 bin lirayı kendine gönderdi

Son Güncelleme: 06.09.2023 21:48

Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Bir kafede yiyip içen bir şahıs, yanında nakit veya kart olmadığını söyleyerek işletme sahibinin IBAN'ına hesabın tutarını gönderdi. Ardından annesini arayacağını söyleyip işletme sahibinin telefonunu alan şahıs, telefonun arka planında açık unutulan mobil bankacılık uygulamasından, hesabına 40 bin TL gönderip kayıplara karıştı.

Sakarya'da Sefa Ö. isimli bir şahıs, gittiği kafede hesabı ödedikten sonra annesini arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonunu alıp, arka planda açık unutulan mobil bankacılık uygulamasından hesabına 40 bin TL gönderip, kaçtı.

'Annemi arayacağım' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabında ne var ne yok hepsini kendine gönderdi

HESAP TUTARINI IBAN'A GÖNDERMEK İSTEDİ

Olay, 2 Eylül saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesi Mavi Durak bölgesindeki bir kafede meydana geldi. Sefa Ö., üzerinde kredi kartı ve nakit olmadığını belirterek, 120 TL'lik hesap tutarını iş yeri sahibinin IBAN'ına göndermek istedi. İş yeri sahibi Oğuzhan A. da teklifi kabul edip, telefonundan hesap bilgilerinin olduğu mobil bankacılık uygulamasını açtı.

'Annemi arayacağım' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabında ne var ne yok hepsini kendine gönderdi

TELEFONU VERİP, KAFEDEN ÇIKTI

Sefa Ö., IBAN numarasına 120 TL'lik tutarı gönderdi. Sefa Ö., daha sonra annesini arayacağını söyleyip Oğuzhan A.'dan telefonunu istedi. Oğuzhan A., arka planda mobil bankacılık uygulaması açık kalan telefonunu Sefa Ö.'ye verdi. Sefa Ö., uygulama üzerinden kendisine 40 bin TL gönderdi. Sefa Ö., ardından telefonu Oğuzhan A.'ya geri verip, kafeden çıktıktan sonra, koşarak kaçtı.

'Annemi arayacağım' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabında ne var ne yok hepsini kendine gönderdi

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra hesabını kontrol eden ve parasının eksik olduğunu fark eden Oğuzhan A., dolandırıldığını fark ederek güvenlik kamerası görüntüleri ile polise başvurdu. Oğuzhan A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Sefa Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Sefa Ö.'nün kafedeki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

'Annemi arayacağım' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabında ne var ne yok hepsini kendine gönderdi

"HER ZAMAN GELEN MÜŞTERİMİZ"

Kafe çalışanı Eren İpek, "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman gelen müşterimiz. Burada tatlı yedi, çay içti. Hesabını ödemeye kalktığında, üzerinde nakit olmadığını söyledi. Bizim işletme sahibimiz Oğuzhan Bey de IBAN adresini telefonundan açtı. 120 TL'lik hesap ücreti ödendi. Sonra 'Annemi arayacağım' diyerek telefonu, Oğuzhan Bey'den aldı. Banka uygulaması da açık kaldığı için 2-3 dakikada kendi hesabına toplam 40 bin TL yollamış. Telefonu Oğuzhan Bey'e geri verip, kapıdan çıktı. Kapıdan çıktıktan sonra da koşarak uzaklaşmış" dedi.

'Annemi arayacağım' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabında ne var ne yok hepsini kendine gönderdi
Kaynak: DHA

Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ''Annemi arayacağım'' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabındaki 40 bin lirayı kendine gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Annemi arayacağım'' diyerek cep telefonunu aldı: Banka hesabındaki 40 bin lirayı kendine gönderdi - Son Dakika
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