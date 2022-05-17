KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA

17.05.2022 10:30

ANTALYA'da, husumetli iki grup arasında kafede başlayıp, dışarıda devam eden silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

ANTALYA'da, husumetli iki grup arasında kafede başlayıp, dışarıda devam eden silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. İki grubun kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, önceki gece arkadaşlarının araya girmesiyle barıştırıldı. Dün gece gittikleri kafede karşılaşan iki grup arasında bu kez bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kalabalık grup, bir anda kavga etmeye başladı. Kafeden dışarı taşan kavgada M.C. ve R.F. tabancayla vurulurken, bu sırada yoldan geçen üniversite öğrencisi B.U. da seken kurşundan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaçan şüphelilerin olay yerindeki araçta ve çevrede bıraktıkları 2 tabanca, sopa ve şarjörler toplandı. Cadde üzerinde park halinde olan 2 araca da kurşun isabet etti.

Yaralılara müdahale eden Adem Keser, 'Kafede otururken bir ses duyduk. Daha sonra çocuğun yere düştüğünü gördüm pansuman yaptım. Bir başka yaralıda 5 kurşun izi vardı" dedi.

Öte yandan iki grubun sopalı ve silahlı kavgası, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA
KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA

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Son dakika haberi | Silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı Son dakika haberi | Silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAFE ÖNÜNDE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI- SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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