Kafe önünde, 'Her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz' pankartı - Son Dakika

Kafe önünde, 'Her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz' pankartı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kafeterya işletmecisi, maske takmayı özendirmek için iş yerinin girişine üzerinde "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankart astı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kafeterya işletmecisi, maske takmayı özendirmek için iş yerinin girişine üzerinde "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankart astı.

İlçe merkezindeki Yat Limanı Azmak Deresi girişinde 20 yıldır kafeterya işleten Aykut Mertel, maske takmayanlara mesaj vermek ilginç bir yol seçti. Sezonda Arda Turan, Gökçe, Anıl Murat Acar, Kıvanç Tatlıtuğ, Can Bozok, Metin Şentürk ve Bora Gençer gibi pek çok ünlü ismin de uğrak noktası kafeteryasının, günün her saati insan yoğunluğunun yaşandığı yat limanına bakan ön girişindeki iki palmiye ağacı arasına 2 metre uzunluğunda ve 80 santim genişliğinde üzerinde, "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankartı astı. Kafeteryaya gelen ve yat limanında yürüyüşe çıkan çok sayıda kişi pankartı cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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'KİMİLERİNE GÖRE ESPRİLİ KİMİLERİNE GÖRE DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Kafeteryanın işletmecisi Aykut Mertel, "İnsanlarımızın, koronavirüsü önemsemeyip, rahat ve hiç kimseyi düşünmeden maske takmadan gezmesi beni ve personelimi çileden çıkartıyor. Devlet büyüklerimiz ve doktorlar ciddiyeti açıklayıp, önlem almaya çalışırken, duyarsız, ciddiyetsiz insanlarda farkındalık için pankart astım. Kimilerine göre esprili kimilerine göre ise düşündürücü bir yazı oldu. Aslında çok kızgınım ve daha ağır cümleler yazacaktım ama hizmet verdiğimiz için böyle bir şey planladım. Umarım ülke olarak el birliğiyle bir an önce virüs salgınından kurtulur, eski günlerimize döneriz" dedi.

Kafeteryanın müdavimlerinden olan beach club işletmecisi Ünal Baydar, "Aykut kardeşimiz, çok güzel ve düşündüren bir pankart asmış. Bu kafeteryada otururken de dışarı çıktığımda da sosyal mesafe kuralına uyup maskemi takarım. Herkesin sağlığı için konulan kurallara uyulmalı" diye konuştu.


Kıvanç Tatlıtuğ, Arda Turan, Marmaris, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kafe önünde, 'Her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz' pankartı - Son Dakika

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