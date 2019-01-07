Kafe Önündeki Kazadan Saniyelerle Kurtuldular
1 saat önce
Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir kafe önünde bekleyen 2 kişinin, kaldırıma çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri
'nin Talas
ilçesinde, bir kafe önünde bekleyen 2 kişinin, kaldırıma çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, Kiçiköy Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, yol kenarındaki minibüse çarptı.
Bu sırada, kafe önünde bekleyen 2 kişi, çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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