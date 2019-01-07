Son Dakika Haberleri: Kafe Önündeki Kazadan Saniyelerle Kurtuldular

Kafe Önündeki Kazadan Saniyelerle Kurtuldular

1 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir kafe önünde bekleyen 2 kişinin, kaldırıma çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafe Önündeki Kazadan Saniyelerle Kurtuldular, System.String[]
Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir kafe önünde bekleyen 2 kişinin, kaldırıma çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, Kiçiköy Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, yol kenarındaki minibüse çarptı.

Bu sırada, kafe önünde bekleyen 2 kişi, çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Talas, Kayseri, Güncel
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