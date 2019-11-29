Son Dakika Haberleri: Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı
Son Dakika Güncel Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı - Son Dakika

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Cadde üzerinde yürüyen kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadını gören gençler, şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, "Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Kayıtlarını aldım. Ülkemizin böyle güzel görüntülere ihtiyacı var. Teyzenin bayrağı öpüp alnına koyması beni çok duygulandırdı" dedi.

Olaya şahit olan kafe müşterisi Enes Ekici (17) ise "Kafenin önünde duruyorduk. O sırada bir teyze geldi ve bayrağı öpüp alnına koydu. Bu olayı görünce çok duygulandım ve çok hoşumuza gitti" dedi.


İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:27 Kaynak: DHA
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