Son Dakika Haberleri: Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2)
Son Dakika Güncel Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2) - Son Dakika

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2)

6 saat önce

DHA'YA KONUŞTU: BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUMBursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan ve güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri çok konuşulan Nadire Çiğdem (77), Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2), System.String[]

DHA'YA KONUŞTU: BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUM

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan ve güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri çok konuşulan Nadire Çiğdem (77), Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Türk bayrağını çok sevdiğini ve saygı duyduğunu ifade eden Çiğdem, "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, eğer üzerinde ölen varsa vatandır. Bayrağımı çok seviyorum. 70 yıl oldu biz Türkiye'ye geleli. Vatanını sevmeyen kişinin ne işi var burada? Atatürk sevgisi, vatan sevgisi var bizde. Atatürk olmasaydı, vatanımızı nereden bulacaktık. Buralara gelemezdik bile. Her gün bu yoldan geçiyorum. Bayrak görünce içim sızlıyor. Bayrağımı çok severim. Ne mutlu bize ki babamızdan böyle güzel bir emaneti aldık" diye konuştu.

Öte yandan kafenin sahibi Fırat Yurdakul, Nadire Çiğdem'e çiçek vererek, elini öptü.

Yavuz YILMAZ/INEGOL (Bursa),


İnegöl, Bursa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
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