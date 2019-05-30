Son Dakika Haberleri: Kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin okul önleri ve kafelerdeki gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin okul önleri ve kafelerdeki gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sırasında merkez ve Yurtbaşı beldesinde okul önlerinde, gençlerin bulunduğu kafe ve benzeri yerlerde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay planlı çalışma yapan ekipler, 5 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol ile serbest kaldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 25 gram kubar esrar, 6 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Adam Gibi Adam" şarkısıyla bir döneme damga vuran Lara, değişimiyle şaşırttı! Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu GASPÇIYA BEYZBOL SOPALI İLE DİRENİŞ

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]