Kafe ve restoranlar aylar sonra açıldı - Son Dakika

En çok merak edilen konuydu; esnaf yaklaşık 100 günün ardından kepenklerini açtı. İşletmeler korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3,5 aydır kapalıydı.

Erken saatlerde hazırlıklarını tamamlayanlar müşterilerini beklemeye başladı. Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında 07: 00-19: 00 arası hizmet verecek. İşletme sahipleri müşterilerini HES kodu kontrolü

yaparak kabul edebilecek.

-İHA-