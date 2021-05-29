Üye Girişi
Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor - Son Dakika

Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor

29.05.2021 09:23

Pandemi nedeniyle aylardır kapalı olan restoran ve kafelerin gözü 1 Haziran'da. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, "2.5 milyon kişi verilecek karara kilitlendi. Beklentimiz açık alanda saat 24.00'e kadar faaliyet yürütmek. Ruhsat saatlerimize uygun çalışıp kapalı alana geçiş yapmak için ise temmuz ayını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye 1 Haziran'da alınacak kararlara kilitlendi. Koronavirüse karşı yürütülen mücadelede vaka sayılarında önemli düşüş sağlanırken, tam kapanma sürecinin ardından kontrollü normalleşme sürecine girildi.

Yaklaşık 15 aydır devam eden korona salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmle birlikte yeme-içme sektörü geliyor. Bu noktada en büyük beklenti ise yeme-içme sektöründe oluştu. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son 15 aylık sürecin 10 ayında kapalı kalan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılmayı umuyor.

AÇILMAYA HAZIRLANIYORLAR

Hürriyet'in haberine göre tüm hazırlıklarını açılışa göre yaptıklarını ifade eden sektör temsilcileri, "Sadece açılış kararı yeterli değil. En azından saat 24.00'e kadar açık kalabileceğimiz bir durumun oluşmasını istiyoruz" dedi.

"VERİLECEK EN UFAK BİR YANLIŞ KARAR SORUNLARI ARTIRIR"

Yaşadıkları süreç nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik açıdan kötü durumda olduklarını ifade eden Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Verilecek en ufak bir yanlış karar sorunları kat kat arttıracak. Bu yüzden yeme-içme sektörü olarak mantıklı kararları bekliyoruz. Yeme içme sektöründe bulunan 2.5 milyon kişi verilecek karara kilitlendi. Beklentimiz açık alanlarda saat 24.00 kadar faaliyet yürütmek. Bunun haziran ayı için uygun olduğunu düşünüyoruz. Haziran ayında aşılanmanın hızlanmasının ardından da temmuz ayı ile birlikte ruhsatlarda bize verilen saatlere kadar çalışmak istiyoruz. Restoranların kapalı alanları için de temmuz ayını bekleyebiliriz" diye konuştu.

"AÇIK ALANDA SALGIN RİSKİ DÜŞÜK"

Uzmanların açık alanlarda salgın riskinin çok çok düşük olduğunu söylediğini belirten Demirer, "Eğer açık alanlarda saat 21.00'e kadar açık kalınma kararı çıkarsa bu bizi yıkar. Eğer Bilim Kurulu, alkol kullanımından sonra sosyal mesafe kurallarının kaybolacağını düşünüyorsa, bu da doğru olmaz. Çünkü insanlar artık sosyalleşmek için can atıyor. Eğer restoranların açık alanlarında buna izin verilmezse, insanlar evlerinde sosyalleşmeye başlayacak. Kapalı alanlarda toplanılacağı için bu daha büyük bir risk teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

"İŞLETMELERİN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Açık alanı olmayan restoranlar için de kaldırımları ve dış mekanları kullanma izni verilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya Demirer, "Belediyeler en az bir ay için bu işletmelere izin vermeli. Çünkü aylardır kapalı olan işletmelerin desteğe ihtiyacı var. Bu bir aylık süreçte kaldırımlara masa konulması bu işletmeleri rahatlatacaktır. Vatandaşlarımız da bu bir ay için biraz dişini sıkmalı, kaldırımlara veya yol kenarlarına konan masalara çok fazla itiraz etmemeli. Çünkü artık restoranların ve kafelerin dayanacak gücü kalmadı. Vatandaşlarımızdan bunu rica ediyoruz" dedi.

Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor

Hürriyet, Türkiye, Haziran, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı

Son Dakika Haberleri
09:49 Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu
09:46 Kocaelispor'un kutlamasında futbolcu üstü açık otobüsten düştü!
09:43 Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler! Bankta alkol aldılar, arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı
09:38 Kız arkadaşıyla tartışınca, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı
09:36 Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti
09:32 Kilyos Sahili'nde gezen iki genç kadın, kayalıklarda mahsur kaldı
09:29 Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi
09:25 Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı
09:23 Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı         
09:51
Kocaelispor'un kutlamasında futbolcu üstü açık otobüsten düştü! Kocaelispor'un kutlamasında futbolcu üstü açık otobüsten düştü!         
09:46
Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi         
09:30
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor         
00:22
Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı         
21:52
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu         
19:27
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 09:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement