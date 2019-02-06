Son Dakika Haberleri: ‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ başlıyor

‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ başlıyor

40 dakika önce

9 Şubat Cumartesi Zorlu Center Kafe Vesto'da mindfulness ve öz-şefkat eğitmeni Güneş Ulus'la başlayacak etkinlikler dizisi, 22 Şubat Cuma de Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman'la devam edecek.

‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ başlıyor, System.String[]
9 Şubat Cumartesi Zorlu Center Kafe Vesto'da mindfulness ve öz-şefkat eğitmeni Güneş Ulus'la başlayacak etkinlikler dizisi, 22 Şubat Cuma de Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman'la devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:30 

Şubat, Ulus, Anne, Ekonomi
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