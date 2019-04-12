Kafede Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
1 saat önce
MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:08 Kaynak: DHA
MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafede karşılaşan Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılması ile kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, iddiaya göre Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
- Malatya
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