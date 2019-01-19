Son Dakika Haberleri: Kafede Bin 863 Adet Uyuşturucu Hap ile Yakalandı

Kafede Bin 863 Adet Uyuşturucu Hap ile Yakalandı

1 saat önce

Kafede bin 863 adet uyuşturucu hap ile yakalandı Elazığ'da karnına zulaladığı bin 863 adet exstacy hap ile kafede gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kafede gözaltına alınan şüphelinin karnına zulaladığı bin 863 adet...

Kafede bin 863 adet uyuşturucu hap ile yakalandı
Elazığ'da karnına zulaladığı bin 863 adet exstacy hap ile kafede gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

ELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kafede gözaltına alınan şüphelinin karnına zulaladığı bin 863 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bir kafede şüpheli E.K. tespit edilerek üst araması yapıldı. Şüphelinin üst aramasında karın bölgesine zulalanmış halde 654 gram bin 863 adet exstacy hap ele geçirildi.
Şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli E.K. adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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