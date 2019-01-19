Kafede Bin 863 Adet Uyuşturucu Hap ile Yakalandı

Kafede bin 863 adet uyuşturucu hap ile yakalandı Elazığ'da karnına zulaladığı bin 863 adet exstacy hap ile kafede gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kafede gözaltına alınan şüphelinin karnına zulaladığı bin 863 adet...

Kafede bin 863 adet uyuşturucu hap ile yakalandı

Elazığ'da karnına zulaladığı bin 863 adet exstacy hap ile kafede gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi



ELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kafede gözaltına alınan şüphelinin karnına zulaladığı bin 863 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bir kafede şüpheli E.K. tespit edilerek üst araması yapıldı. Şüphelinin üst aramasında karın bölgesine zulalanmış halde 654 gram bin 863 adet exstacy hap ele geçirildi.

Şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli E.K. adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları

Filmlere Konu Olacak Hayat Hikayesi! Eşinin 'Bir Liralık' Tatlı İsteği, Uyuşturucu Batağından Çıkartıp Hayatlarını Değiştirdi

Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi

Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti