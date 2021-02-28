Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

28.02.2021 15:23

Samsun'da kafede bir kişiyi silahlı bacağından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kafede bir kişiyi silahlı bacağından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan bir kafede 4 gün önce saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan İ.Ş.M.(39) bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaralının alındığı yerde kilitli olan kafeden şüphelenerek kafe sahibinin anne ve babasını olay yerine çağırdı. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdiği kafede boş kovanlar ve merminin isabet etmesiyle camın kırıldığını tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri, yapılan çalışmaların ardından silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 47 yaşındaki A.A.'yı dün gece yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

İlkadım, Cinayet, Samsun, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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