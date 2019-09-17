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Kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

1 saat önce

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, System.String[]
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre kafeye gelen S.K. ile kafe görevlileri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.K., üzerindeki tabanca ile kafe görevlisi Yasin G.'yi (35) sağ ayağından yaradı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Yunus D. (19) isimli bir öğrenci ise yüzünden hafif yaralandı. Saldırgan, bindiği otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli S.K., kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:05 Kaynak: DHA
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