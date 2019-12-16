Kafede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kafede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Kafede çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Gaziantep'te bir kafede çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Gaziantep'te bir kafede çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kafenin mutfak bölümünden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, kafede maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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