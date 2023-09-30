Her saniyesi kan donduruyor! Arkasından yaklaştığı adamı ensesinden vurdu

Adana'da bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen bir şahsı oturduğu kafede vurdu. Kan donduran anlar mekanın güvenlik kamerası ile de kayıt altına alındı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Görüntülerde kafede bir grupla masada oturan şahsın arkasından, elinde silahla bir başka adam yaklaşıyor. Her şeyden habersiz şahıs, saldırgan tarafından ensesinden silahla vuruluyor. O anlarda masada oturanlar ve kafedeki diğer müşteriler etrafa kaçışıyor. Zanlı ise olayın ardından kaçarak mekandan uzaklaşıyor.