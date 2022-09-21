Kafede karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu - Son Dakika
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Kafede karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu

21.09.2022 16:00
Kafede karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu

EDİRNE'de İlhan E., kafede karşılaşınca kavga ettiği husumetlisi Mustafa D.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

EDİRNE'de İlhan E., kafede karşılaşınca kavga ettiği husumetlisi Mustafa D.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Olay, Karaağaç Mahallesi kafeler mevkisinde meydana geldi. İlhan E., aralarında husumet olan Mustafa D. ile kafede karşılaştı. Bir süre tartışan ikili, kavga etmeye başladı. İlhan E., yanında bulunan tabancayla Mustafa D.'yi ayağından vurdu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı Mustafa D., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı İlhan E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafede karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu - Son Dakika

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