Son Dakika Haberleri: Kafede Kaynak Yapılırken, Bitişikteki Restoranın Deposu Yandı

Kafede Kaynak Yapılırken, Bitişikteki Restoranın Deposu Yandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki kafede, tadilatta kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki restoranın deposunda yangına neden oldu.

Kafede Kaynak Yapılırken, Bitişikteki Restoranın Deposu Yandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki kafede, tadilatta kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki restoranın deposunda yangına neden oldu. Alevlerin sardığı depodaki masa, sandalye, şezlong, şemsiye ve çeşitli mutfak eşyaları kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye görevlilerince mutfak tüplerinin olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü.

İskele Mahallesi Taşlık Plajı mevkisindeki Cengiz Alan (58) ve Uğur Sönmez'e (55) ait kafede, öğle saatlerinde tadilat çalışmalarına başlandı. Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki Süleyman Akkanat'a ait restoranın deposunda yangına neden oldu. Yanıcı maddelerin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüdü. Tadilat çalışması yapan işçiler, itfaiyeye haber verirken, yangına da müdahale etmeye çalıştı. İhbarla 4 araçla olay yerine gelen 12 itfaiye görevlisi, depodaki 2'si 24, diğer 2'si de 12 kilogram olan 4 mutfak tüpünün bulunduğu bölüme ulaşmadan yangını söndürdü. Alevlerin sardığı depodaki masa, sandalye, şezlong, şemsiye ve çeşitli mutfak eşyaları kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:00 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalnız Yaşayan Kadını Yangından Kedisi Kurtardı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafede Kaynak Yapılırken, Bitişikteki Restoranın Deposu Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]