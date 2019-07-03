Son Dakika Haberleri: Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı
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Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı

45 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kafede kitap okuyanlara içecekler ücretsiz sunuluyor.

Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kafede kitap okuyanlara içecekler ücretsiz sunuluyor.
İlçede kafe işleten Mürşit Sönmez, gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.
Haftanın iki günü, kafede kitap okuyan müşterilerine ücretsiz içecek ikramında bulunan Sönmez, kampanyaya gençlerin ilgi gösterdiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla yaptığı görüşme sonucu böyle bir karar aldığını belirten Sönmez, kitap okumak için kafeye gelenlerin sayısının sürekli arttığını ifade etti.
Üniversite öğrencisi Cihat Akdeniz ise duyarlılığından dolayı Sönmez'e teşekkür ederek, insanlarla kitapları buluşturmanın en güzel yollarından birinin bu olduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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