Son Dakika Haberleri: Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı

53 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kafede kitap okuyanlara içecekler ücretsiz sunuluyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kafede kitap okuyanlara içecekler ücretsiz sunuluyor.
İlçede kafe işleten Mürşit Sönmez, gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.
Haftanın iki günü, kafede kitap okuyan müşterilerine ücretsiz içecek ikramında bulunan Sönmez, kampanyaya gençlerin ilgi gösterdiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla yaptığı görüşme sonucu böyle bir karar aldığını belirten Sönmez, kitap okumak için kafeye gelenlerin sayısının sürekli arttığını ifade etti.
Üniversite öğrencisi Cihat Akdeniz ise duyarlılığından dolayı Sönmez'e teşekkür ederek, insanlarla kitapları buluşturmanın en güzel yollarından birinin bu olduğunu aktardı.
Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:27 Kaynak: AA
Şemdinli, Hakkari, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]