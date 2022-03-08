Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı

08.03.2022 15:05
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı

Erzurum'da bir kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada, kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı.

Erzurum'da bir kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada, kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, kafe çalışanı ise yüzünden hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Yakutiye ilçesinde bulunan Murat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada içerisinde kızgın yağ bulunan fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafede önlem aldı. Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, yüzünden hafif yaralanan kafe çalışanı tedavi altına alındı.

(Özge Bozo/ İHA)

Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı

YORUMLAR
500
Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi Hokeyin kızları buzda Hokeyin kızları buzda

Yakutiye, İtfaiye, Erzurum, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı - Son Dakika


Son Dakika
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:22 Bergüzar Korel oğlu Han'ı ilk kez paylaştı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa: Gerekirse depolara girin, bakın, ihbar edin!
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement