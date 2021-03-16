KOCAELİ Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza - Son Dakika

KOCAELİ Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza
16.03.2021 14:38
Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye cezaİZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynayıp, nargile içtiği belirlenen 16 kişiye idari para cezası esildi.
Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza
İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynayıp, nargile içtiği belirlenen 16 kişiye idari para cezası esildi.
İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynandığı ve nargile içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kafeye düzenlenen baskında, aralarında işletme sahibinin de olduğu 16 kişiye maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri, oyun oynayıp nargile içtikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Son Dakika Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz