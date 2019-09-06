Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı
12 dakika önce
Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.
Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde oturan iki gence, geri manevra yapan 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle masada oturan bir kişi yere düştü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)
Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel tacizde bulundu Kontrolden çıkan otomobil önce iki araca çarptı, ardından boş bir daireye daldı! Son dakika: Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yodumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi