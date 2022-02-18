Üye Girişi
Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı

18.02.2022 09:31
Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiye sopa, şişe ve silahla saldırdıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiye sopa, şişe ve silahla saldırdıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine bir iş yerinde darp olayı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, kafede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin, 5 şüphelinin sopa, şişe ve silahlı saldırısına maruz kaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500

112 Acil Çağrı, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
02:59 Ecel kaldırımda geldi! Bir anda olduğu yere yığıldı
03:40 Motosiklet sürücüsü affetti ama Trafik Denetleme Müdürlüğü affetmedi! Testereli sürücünün ehliyeti alındı
08:47 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Cemre öğrendiği sırrı Fırat'a açıklayabilecek mi?
08:22 Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:37:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kafede oturan kişiye sopa, şişe ve silahla saldıran 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement