Üye Girişi
Kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı

18.02.2022 08:51
Kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir iş yerinde darp olayı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kafede arkadaşlarıyla oturmakta olan bir şahsa sopa, şişe ve silahla saldırdıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Şahıslar yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:47 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Cemre öğrendiği sırrı Fırat'a açıklayabilecek mi?
08:26 Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı
08:22 Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?
08:15 Eşini öldüren polis memuruna indirim uygulanmaksızın müebbet cezası verildi
08:15 Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak?
08:12 Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında çatışma alevlendi
08:03 18 Şubat 2022 hava durumu: Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor!
08:03 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Güncel altın kuru!
08:01 Tarkan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bir yorum da Şahan Gökbakar'dan geldi: Sanatçının hislerini sorgulamayın
07:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kafede oturan şahsa saldıran 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement