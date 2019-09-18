Kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı

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Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu

Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu

ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı