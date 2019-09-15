Son Dakika Haberleri: Kafede otururken başına yorgun mermi isabet etti
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Kafede otururken başına yorgun mermi isabet etti

23 dakika önce

KIRIKKALE'de kafede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Mesut Albayrak (35), yaralandı.

Kafede otururken başına yorgun mermi isabet etti, System.String[]

KIRIKKALE'de kafede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Mesut Albayrak (35), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerine bulunan kafede meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Mesut Albayrak'ın başına, nereden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi çekirdeği isabet etti. Yere yığılan Albayrak, olay yerine çağrılan ambulans ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Albayrak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Albayrak'ı yaralayan merminin nereden, kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kırıkkale Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:53 Kaynak: DHA
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