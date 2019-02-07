Son Dakika Haberleri: Kafede Silahıyla Dehşet Saçtı: 4 Yaralı

Kafede Silahıyla Dehşet Saçtı: 4 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan şahıs, silahıyla geri dönüp dehşet saçtı.

Kafede Silahıyla Dehşet Saçtı: 4 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan şahıs, silahıyla geri dönüp dehşet saçtı. 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan yakalandı.

İddiaya göre, Buca ilçesinde bir şahıs alkollü olarak geldiği kafede iki kadını sözlü taciz etti. İş yeri sahibinin talimatıyla şahıs çalışanlar tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Dışarı atılmayı hazmedemeyen şahıs, bir müddet sonra silahıyla geri dönerek etrafa kurşun yağdırdı. Şahıs, patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden silahla vurarak yaraladı. O dehşet anları ise kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:39 Kaynak: İHA

İzmir, Buca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Günlük Bebeğini Cami Avlusuna Bıraktı... Kimliği Tesadüfen Belirlendi Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 20 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti Chp, 16 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:52:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafede Silahıyla Dehşet Saçtı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]