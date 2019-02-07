Kafede Silahla Dehşet Saçtı... 4 Kişiyi Yaraladı...o Anlar Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı

Kafede silahla dehşet saçtı.

Kafede silahla dehşet saçtı... 4 kişiyi yaraladı...O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı



İZMİR - İzmir' in Buca ilçesinde, bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan bir kişi silahıyla geri dönüp dehşet saçtı. Silahlı saldırganın 4 kişiyi yaraladığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Buca ilçesinde bir müşteri, iddiaya göre alkollü olarak bir kafeye girdi ve iki kadına sözlü taciz etti. İş yeri sahibinin talimatıyla söz konusu kişi, daha sonrada iş yeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Şahıs, bir müddet sonra ise dışarı atılmayı hazmedemedi ve silahıyla geri döndü.

Silahıyla geldi, dehşet saçtı

İçeri giren silahlı saldırgan, etrafa kurşun yağdırdı. Şahıs, patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. O dehşet anları ise bir kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 20 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu

Damat,Yere Düşen Gelinle Alay Edince Nikahtan 3 Dakika Sonra Boşanma Kararı Aldılar