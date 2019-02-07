Son Dakika Haberleri: Kafede Silahla Dehşet Saçtı... 4 Kişiyi Yaraladı...o Anlar Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı

Kafede Silahla Dehşet Saçtı... 4 Kişiyi Yaraladı...o Anlar Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı

7 dakika önce

Kafede silahla dehşet saçtı.

Kafede silahla dehşet saçtı... 4 kişiyi yaraladı...O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İZMİR - İzmir' in Buca ilçesinde, bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan bir kişi silahıyla geri dönüp dehşet saçtı. Silahlı saldırganın 4 kişiyi yaraladığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Buca ilçesinde bir müşteri, iddiaya göre alkollü olarak bir kafeye girdi ve iki kadına sözlü taciz etti. İş yeri sahibinin talimatıyla söz konusu kişi, daha sonrada iş yeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Şahıs, bir müddet sonra ise dışarı atılmayı hazmedemedi ve silahıyla geri döndü.
Silahıyla geldi, dehşet saçtı
İçeri giren silahlı saldırgan, etrafa kurşun yağdırdı. Şahıs, patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. O dehşet anları ise bir kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

İzmir, Buca, 3. Sayfa
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