Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti

12.05.2022 09:42
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti

Adana'da kafeye giren bir kişi çay içip, simit yedikten sonra girdiği lavabonun bataryasını çalıp kaçınca, iş yeri sahibi hırsızın fotoğraflarını kafeye asıp onu teşhir etti.

Adana'da kafeye giren bir kişi çay içip, simit yedikten sonra girdiği lavabonun bataryasını çalıp kaçınca, iş yeri sahibi hırsızın fotoğraflarını kafeye asıp onu teşhir etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kafeye gelen bir kişi çay ve simit istedi. Şahıs bir masaya oturup çayını içip simidini yedi. Daha sonra biraz oturan şahıs lavaboya gitti. Lavaboda bir süre kalan şahıs çıkıp kafeden ayrıldı. Başka bir müşteri şahıstan sonra lavaboya girince bataryanın olmadığını görüp kafe sahibi Muhammet Akdoğan'a (36) bildirdi. Akdoğan lavaboya baktığında bataryanın olmadığını fark edip güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaptığı incelemede en son lavaboya giren şahsı belirledi. Akdoğan bu şahsın fotoğraflarını kafeye asıp altına da "fotoğraftaki şahıs 18 Nisan günü lavabonun bataryasını çalmaya tenezzül etmiştir" diye yazdı.

Akdoğan, müşterinin yanına gelip "batarya yok" demesine çok şaşırdığını belirterek, "Müşteri böyle söyleyince bende gidip baktım. Gerçekten batarya yoktu. Hemen güvenlik kamerasına baktım bu müşteriden önce giren şahıs bataryayı alıp götürmüş. Bu şahısta gelip çay içip simit yemişti. Ben araştırdım bu şahıs başka yerlerde de batarya çalmış. Ben görünce şok oldum. Yani bir bataryaya bile tenezzül eder hale geldiler artık. Ben de bu nedenle fotoğrafları kafeye asıp onu teşhir ettim" dedi.

Polis şimdi her yerde hırsızı arıyor. - ADANA

Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti
Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti

YORUMLAR
500
Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü Son dakika haberi! Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi! Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Seyhan, Teşhir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:48 HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
09:43 Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
09:26 Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu?
09:20 Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin
09:14 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement