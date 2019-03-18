Son Dakika Haberleri: Kafede Tarihi Eserleri Satmak İsterken Yakalandılar

Kafede Tarihi Eserleri Satmak İsterken Yakalandılar

51 dakika önce

AKSARAY'da, kafede tarihi eser satmaya çalışan F.C. (34) ile R.Ç. (54), jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Kafede Tarihi Eserleri Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
AKSARAY'da, kafede tarihi eser satmaya çalışan F.C. (34) ile R.Ç. (54), jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. İkilinin üzerlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramalarda, Roma Dönemi'ne ait 1200 sikke ile 373 obje ele geçirildi.

Aksaray Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Mart Cumartesi günü, merkez Minarecik Mahallesi'ndeki kafede, 2 kişinin tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını alınca harekete geçti. Jandarma ekipleri, polislerin de desteğiyle kafeye baskın yaptı. F.C. ve R.Ç., yanlarında getirdikleri tarihi eserleri satmak isterken, yakalandı. İkilinin üzerlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramalarda, Roma Dönemi'ne ait bin 200 sikke ile 373 obje ele geçirildi. F.C. ve R.Ç., gözaltına alınırken, tarihi eserler de Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C. ile R.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp Olan Alzheimer Hastası Donmuş Bir Vaziyette Bulundu Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafede Tarihi Eserleri Satmak İsterken Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]