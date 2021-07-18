KAFEDE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Hakan A.(46) kafede tartıştığı Tuncer S.?yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Tuncer S. hastaneye kaldırılırken, Hakan A. gözaltına alındı.

Olay öğleden sonra Derince Yenikent Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafeye birlikte gelen Hakan A. ve Tuncer S. arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer S.?ye doğru 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralan Tuncer S. kanlar içerisinde yerde kalırken, Hakan A. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Tuncer S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri ise, olay yerinden kaçan Hakan A.?yı yanındaki tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.