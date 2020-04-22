KAFEDE TELEVİZYON ÇALMAK İSTERKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'da bir plak kafeye yangın merdiveninden giren Türkmenistan vatandaşı Aydoğdu Ş., iş yerinde suçüstü yakalanırken, polise "Uyumaya gelmiştim" dedi.

Hırsızlık olayı, bugün saat 08.00 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir plak kafede meydana geldi. Kafe sahibi Cem Bilgili, evinde uyuduğu sırada alarm sisteminden kendisine gelen uyarı üzerine, cep telefonunda işyerine giren hırsızı gördü. Hemen polisi arayarak, kafenin önüne gelen Cem Bilgili polisleri beklemeye başladı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro devriye ekibi kısa sürede gelerek Türkmenistan vatandaşı olduğu belirlenen Aydoğdu Ş.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin duvara monte edilen televizyonu indirerek, sardığı görüldü.İş yeri sahibi Cem Bilgili, "Evde uyuduğum sırada gelen uyarı üzerine cep telefonuna baktım. Yangın merdiveninden tırmanıp kapıyı zorlayıp içeri girdim. Hemen gelip köşede polisin gelmesini bekledim. Hırsız da beni yukarıdan gördü bu nedenle inmedi. Gelen polisler tarafından götürülürken 'Ben buraya uyumak için girmiştim' dedi. Güvenlik kamera kayıtlarında her şey görünüyor. İçeri girdikten sonra gümrükten gelen plak kolilerine bakıyor, televizyonu söküp yangın merdiveninin yakınlarına götürüyor." dedi.

- İstanbul