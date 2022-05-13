KAFEDE YİYECEKLER ARASINDA GEZEN FAREYLE İLGİLİ İNCELEME - Son Dakika
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KAFEDE YİYECEKLER ARASINDA GEZEN FAREYLE İLGİLİ İNCELEME

13.05.2022 19:11

KOCAELİ'de, bir dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntüsünü sosyal medyada izleyenler, duruma tepki gösterdi.

KOCAELİ'de, bir dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntüsünü sosyal medyada izleyenler, duruma tepki gösterdi. Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Körfez ilçesinde TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisindeki kafede, poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü. Cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüde, farenin poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Görüntüyü izleyenler, yaşananlara tepki gösterdi. Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü çalışma başlattı. Tutanak tutulduğu, komisyonun konu hakkında karar vereceği belirtildi.

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İlçe Tarım Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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