Kafedeki cinayet anı kamerada - Son Dakika
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Kafedeki cinayet anı kamerada

6 saat önce

ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara'nın (36), öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara'nın (36), öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kafede bir kadınla oturan Baykara'nın yanına gelip tabancayla 5 el ateş ettikten sonra kaçan 30 yaşlarındaki erkek saldırgan aranıyor.

Olay, 13 Ocak'ta öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baykara'ya, kafede müşteri olarak bulunan hemşire  ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye kaldırılan Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu. Olayın ardından cinayetin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Güvenlik kamerasında bir kadınla oturan Baykara'nın yanına hızla gelen 30 yaşlarındaki katil zanlısının tabancasının çekip, 5 el ateş ettikten sonra koşarak kaçma anının kaydedildiği belirlendi. Alacak meselesi yüzünden işlenmiş olabileceği üzerinden durulan cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken katil zanlısı ise aranıyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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