Kafedeki fuhuş pazarlığına polis baskını - Son Dakika

Kafedeki fuhuş pazarlığına polis baskını

Afyonkarahisar'da polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 2 kişi fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafedeki fuhuş pazarlığına polis baskını - Son Dakika
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