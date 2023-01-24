Edinilen bilgiye göre, İbrahimli Mahallesi'nde bulunan Starbucks Aksu Şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirine girdiği kavga sokağa taştı. Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Starbucks, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kafedeki kavga sokağa taştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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