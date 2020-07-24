Kafedeki silahlı saldırıyla ilgili 7 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'de, bir kafede düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Polis ekipleri, 4 gün önce, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kent merkezindeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili İ.Ş, B.M.K, E.C.Ö, K.G, K.K, O.Ö, U.G, A.P, Y.T, H.C.K"yı gözaltına aldı.

Haklarında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak kasten silahla adam öldürme suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.Ş, B.M.K, E.C.Ö, K.G, K.K, O.Ö, U.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.P, Y.T, H.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kent merkezindeki Kurt Dereli Heykeli mevkisindeki bir kafeye motosikletle gelen iki şüpheliden İ.Ş, burada oturan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen B.A'ya silahla ateş etmiş, saldırıda B.A ile kafede garson olarak çalışan bir kadın yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan B.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.