Kafeden 16 bin liralık hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Kafeden 16 bin liralık hırsızlık kamerada

26.02.2022 09:50
Kafeden 16 bin liralık hırsızlık kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabaha karşı bir kafeden yaklaşık 16 bin lira değerindeki malzeme çalan hırsız, çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabaha karşı bir kafeden yaklaşık 16 bin lira değerindeki malzeme çalan hırsız, çaldıkları malzemelerle yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Cemaliye Mahallesi Dr. Sabri Bey Sokak üzerinde bulunan Jüpiter Kitap Kafe isimli iş yerinde meydana geldi. Beton duvarları aşarak kafenin arka bahçesine atlayan K.D. isimli şahıs, tahta kapıyı kırarak içeriyi girmeyi başardı. Elektronik malzemeleri gözüne kestiren hırsız, telefon, matkap, kasadaki bozuk paralar ile 2 adet dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, bölgede yaptığı başarılı çalışma sonrası hırsızlığı gerçekleştiren K.D. isimli şahsı, çaldığı malzemelerle birlikte Kemalettin Mahallesi Kırkova mevkiinde yakaladı.

Çalınan malzemeler kafe işletme sahibi Kemal Bal'a teslim edildi. Olayla ilgili konuşan Bal, "Sabah geldiğimizde arka kapının kırık olduğunu fark ettik. Arka bahçeden giren hırsız, 2 adet tablet, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet telefon, 1 adet matkap ve kasada bıraktığımız bozuk paraları çalmış. Bunların yaklaşık değeri 16 bin lira civarında oluyor. Sağ olsunlar ekipler şahsı kısa zamanda yakalamış malzemeleri teslim aldık. Asayiş büro ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kafeden 16 bin liralık hırsızlık kamerada

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Hırsızlık, Tekirdağ, Jüpiter, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafeden 16 bin liralık hırsızlık kamerada - Son Dakika


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