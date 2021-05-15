Kafein Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kafein Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Kafein Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kafein Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 23:10
Kafein Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kafein Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Kahve alerjisi en kısa tanımıyla, kahve içerisinde yer alan maddelerin vücuda girdiği anda ortaya çıkan alerjidir.

Kahve alerjisi en kısa tanımıyla, kahve içerisinde yer alan maddelerin vücuda girdiği anda ortaya çıkan alerjidir. Vücut kendini korumak için savaşmaya başlar ve ardından kahve alerjisinin belirtileri görülmeye başlanır.

Kafein Alerjisi Nedir?

Kafein alerjisi, kahve çekirdeklerinin üzerinde bulunan tozlara bağlı olarak meydana geldiği bilinir. Bu alerji türü çok nadir olduğu bilinir. Kahve içinde bulunan kafeine karşı alerji gelişir. Bu alerjiyi vücut bağışıklık sistemi ile birlikte savaştığı zaman ortaya çıkarır.

Tüm gıda alerjilerinde olduğu gibi bağışıklık sistemine ters gelen maddeler sonucunda alerjik bir reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyonlar pek çok belirtili ile kendini gösterir. Bazı insanların kafein intoleransı bulunduğu için ya da herhangi bir alerjisi bulunduğu için bu reaksiyonlar görülür.

Kafein Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Kafein alerjisinin pek çok nedeni bulunur. Bu nedenler, kahve çekirdeğinde bulunan kimyasallar ya da pestitit maddeler de olabilir. Kahve içerisinde yer alan kafein maddesine karşı vücut alerji geliştirilmiş olabilir. Bu kafein, kahvenin uyarıcılığı ile sağlanan maddedir. Kahve çeşidine göre değişen ve kahve içerisinde bulunan krema ya da süte karşı da vücut alerji geliştirebilir.

Şurup aroması ya da aşırı tatlandırılmış kullanılan kahvelerden uzak durulması gerekir. Kafein alerjisi bulunan kişilerin çoğunda bazı besinlere karşı da alerjisi olduğu bilinir. Bu besinler; balık, fındık, süt, yumurta, yer fıstığı, soya, buğday, deniz canlıları olarak sıralanabilir. Kahve çekirdekleri kahve aşamasına gelene kadar çeşitli madde türleri ile kontamine olabilirler. Kontamine olan kahve çekirdekleri de kafein alerjisine neden olabilir. Bu alerjiye neden olan en büyük sebep, kahve içine eklenen ek maddelerdir.

Kafein Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Kafein alerjisinin belirtilerini en aza indirmek için tüketilmekten kaçınılması gereken bazı besinler vardır. Bunlar; beyaz çay ya da diğer çaylar, gazlı içecek, çikolata çeşitleri, alkol bulunmayan içecekler, enerji içecekleri, kakao tozları olarak bilinir. Bu besinlerin tüketiminden uzak durulursa kafein alerjisi en aza inmiş olur ve bu alerjiye iyi gelen şeyler arasındadır.

Kafein Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Kafein Alerjisi Belirtileri

Kafein alerjisinin belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Dudak çevresinde ve dilde ortaya çıkan şişlikler

Ağız kaşınması, dudak ve dilde meydana gelen kaşıntı hissi

Kaşıntılı bir döküntü ortaya çıkması

Konuşma problemi yaşamak

Öksürme

Konuşurken hırıltı yaşamak

Sık sık gelen mide bulantısı

Baş dönmesi yaşamak

Şiddetli karın ağrısı ya da kusmak

Solunduğu takdirde solunum problemleri

Kalp çarpıntısı ya da hızlı kalp atımı

Cilt renginde soluklaşma görülmesi

Bilinç kaybı görülmesi

Yutmada güçlük çekme

Nabız ve kan basıncında düşüş yaşanması

İshal

Kızarıklık ya da kurdeşen

Cilt döküntüleri meydana gelmesi olarak sıralanabilir.

Kafein Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Kafein alerjisi görüldüğü takdirde bir doktora başvurmak gerekir. Alerji testlerini tamamladıktan sonra uygun ilaç ve tedavi yöntemleri uygulanır. Tüketilen ya da dokunulduğu takdirde ortaya çıkan kafein alerjisi, meydana getirdiği reaksiyonların neden olduğunun araştırılması gerekir. Bu alerjiye yönelik yapılan ilk adım olarak bilinir.

Kahve tüketiminden vazgeçmek kafein alerjisi tedavisinde en uygun olan seçenektir. Kahve alerjisi olup olmadığı iyi tespit edilmelidir çünkü bu alerji kahve içinde bulunan herhangi bir maddeden de meydana gelebilir. Yenilen besinlerde kahve olmamasına dikkat etmek gerekir.

Kafein Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kafein Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kafein Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kafein Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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