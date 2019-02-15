Kafein Nedir: Tüketmek ya da Tüketmemek, İşte Bütün Mesele Bu!
36 dakika önce
Bu videomuzda, kafeinin nasıl çalıştığından, yetişkin ve çocuklardaki etkilerinden, fayda ve zararlarından bahsedeceğiz.
Bu videomuzda, kafeinin nasıl çalıştığından, yetişkin ve çocuklardaki etkilerinden, fayda ve zararlarından bahsedeceğiz. İyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:17 Kaynak: Youtube
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