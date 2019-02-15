Son Dakika Haberleri: Kafein Nedir: Tüketmek ya da Tüketmemek, İşte Bütün Mesele Bu!

Kafein Nedir: Tüketmek ya da Tüketmemek, İşte Bütün Mesele Bu!

36 dakika önce

Bu videomuzda, kafeinin nasıl çalıştığından, yetişkin ve çocuklardaki etkilerinden, fayda ve zararlarından bahsedeceğiz.

Bu videomuzda, kafeinin nasıl çalıştığından, yetişkin ve çocuklardaki etkilerinden, fayda ve zararlarından bahsedeceğiz. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:17 Kaynak: Youtube

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