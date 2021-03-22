Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor

22.03.2021 13:23
Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor, System.String[]

Kepez Belediyesinin, Kültür Mahallesi'nde 'Kafeler Caddesi' olarak bilinen 3805 Sokak'ta başlattığı cadde düzenlemesi çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.

Kepez Belediyesinin, Kültür Mahallesi'nde 'Kafeler Caddesi' olarak bilinen 3805 Sokak'ta başlattığı cadde düzenlemesi çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Düzenleme kapsamında caddenin son kat asfaltı döküldü.

Kepez Belediyesi, Kültür Mahallesi'nde, üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin bulunduğu 3805 Sokak'ta gerçekleştirdiği cadde düzenlemesi projesi bitme aşamasına geldi. Proje ile Kafeler Caddesi olarak bilinen sokak daha estetik ve işlevsel hale getiriliyor.

Esnafın ve bölgede yaşayanların zarar görmemesi için yapım çalışmaları üç etap halinde gerçekleştirilen cadde düzenlemesinin son kısmı da tamamlandı. Böylelikle projenin inşasında yüzde 95'ler seviyesine gelinmiş oldu.

İki yönlü trafik akışını koruyan düzenleme kapsamında Kafeler Caddesi'nde, baskı beton kaldırım, çöp konteynırlarının yer altına alınması, otopark alanlarının oluşturulması, peyzaj ve asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Caddenin aydınlatılmasında ise dekoratif elektrik direkleri kullanıldı.

Caddenin asfaltı tamam

Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin asfaltını yeniledi. Asfalt kazıma makinesiyle caddenin hizmet ömrünü tamamlayan asfaltı kaldırıldı. Zeminin yüksekliğine yönelik kırmızı kot çalışması yapıldıktan sonra caddeye; önce temel asfalt tabakası binder asfalt, daha sonra da son kat olan modifiye bitüm esaslı aşınma tabakası serildi. Caddeye bağlanan yan yolların girişleri de asfaltlandı. Caddeye toplamda 3 bin 500 ton sıcak asfalt döküldü. Asfalt çalışması, esnaf ve bölgede yaşayan vatandaşlar düşünülerek, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapıldı.

Cadde düzenlemesi çalışmalarını yakından takip eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, projele ile Kafeler Caddesi'nin, Antalya'nın en prestijli caddelerinden biri haline geleceğini söyledi.

Nisan'ın 15'inde trafiğe açılıyor

Kafeler Caddesi Düzenlemesi Projesi'nin inşasını, Akdeniz Üniversitesi'nde pandemiden dolayı yüz yüze eğitimin yapılmadığı dönemde başlattıklarını anımsatan Başkan Tütüncü, "Esnafımızın ve bölgede yaşayan hemşehrilerimizin zarar görmemesi adına projeyi kısa bir sürede tamamlamak için yoğun bir mesai ile çalıştık, çalışıyoruz. Kontrollü normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoranların hizmete açıldığı bugünlerde cadde düzenlemesinin yüzde 95'ni tamamladık. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü de caddenin asfaltını bitirdik. Kullanımında ve işletmelerin faaliyetlerini yapmasında bir kısıtlamanın olmadığı caddeyi, Nisan ayının 15'inde kontrollü olarak trafiğe, kullanıma açacağız. Peyzaj, ışık süslemeleri, dekoratif ve sanatsal çalışmalar gibi son dokunuşları da yaparak, Kafeler Caddesi düzenlemesini tamamlamış olacağız." açıklamasını yaptı.

Caddede yapılan çalışmalar

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrolünde, 75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir düzenleme yapılıyor. Düzenleme kapsamında kaldırım ve yol genişlikleri orantılı olarak yeniden düzenlendi. Caddede 3 bin 500 ton sıcak asfalt, 5 bin metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirildi. Kaldırımın yapımında granit küptaş, bazalt plak, bazalt bordür de kullanıldı. Kaldırımlara, araç parkı yapılmaması için dekoratif mantar park taşları konuldu. Girişlerinde rampaların olduğu kaldırım üzerinde kabartmalı görme engelli takip yolu da bulunuyor. Estetik bir görünüm için çöp konteynırları yer altına alındı. Mevcut ağaçların korunduğu caddeye, 130 adet de yetişmiş portakal ağacı dikildi.

Başkan Hakan Tütüncü, projeyi ortak akılla hayata geçirmek amacıyla bölgedeki esnafla, yaşayanlarla ve mahalle muhtarıyla toplantılar yaptı. Bu toplantılardan sonra esnafın ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda cadde düzenlemesinin projesi hazırlandı. - ANTALYA

Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor
Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor
Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor
Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor

Kepez Belediyesi, Üniversite, Estetik, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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