Kafeler gece yarısıyla birlikte müzik yayınını durdurdu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca saatlerin gece yarısını göstermesiyle 81 ilde kafelerin müzik yayını işletmeciler tarafından durduruldu.

Edirne'deki kafeler de genelge gereği yayın yaptıkları müzik sistemini kapattı.

Kafe işletmecisi Ulaş Küçük AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tüm kurallara uyduklarını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirini eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayan Küçük, son yayımlanan genelgede de belirtilen saatten itibaren müzik yayınını durdurduklarını kaydetti.

Müşterilerin de kurallara özen gösterdiğini anlatan Küçük, "Edirneliler gerçekten kurallara uyuyor. Vaka sayıları da az seviyede ancak hiçbir zaman tedbiri elden bırakmıyoruz." dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm valiliklere gönderilen genelgede, "Restoran, kafe ve benzeri tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak" hükmü yer almıştı.