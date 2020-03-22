KAFELER KAPANDI: EVDE NARGİLE KULLANANLARIN SAYISI ARTTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAFELER KAPANDI: EVDE NARGİLE KULLANANLARIN SAYISI ARTTI - Son Dakika

KAFELER KAPANDI: EVDE NARGİLE KULLANANLARIN SAYISI ARTTI

6 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kafelerle birlikte nargile kafeler de kapatılınca, nargile içmek isteyenler kendi malzemelerini alarak evlerinde nargile içmeye başladı.

KAFELER KAPANDI: EVDE NARGİLE KULLANANLARIN SAYISI ARTTI, System.String[]
KORONAVİRÜS  tedbirleri kapsamında kafelerle birlikte nargile kafeler de kapatılınca, nargile içmek isteyenler kendi malzemelerini alarak evlerinde nargile içmeye başladı. Nargile malzemeleri satıcıları, birçok kişinin evde nargile içmek malzeme ve nargile takımı almaya geldiklerini söyledi.

"SATIŞLAR DÜŞTÜ AMA EVLERİNE ALMAK İÇİN GELİYORLAR"

Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın aldığı ve tüm Türkiye'de uygulanan tedbirler kapsamında kafe ve restoranlar geçici olarak kapatıldı. Kafelerle birlikte nargile kafelerin de kapatılmasının üzerine, nargile içenler malzemeleri alıp evlerinde kendi nargilelerini yapmaya başladı. Nargile kafelerin kapanmasının ardından satışların düştüğünü ama birçok kişinin evde kendi nargilesini hazırlamak için malzeme almaya geldiğini söyleyen Hüseyin Duran, şöyle konuştu: "İnsanlar bir araya geliyor. Bunu normal bir tatilmiş gibi algılayıp herkes nargile kafelere arkadaşını çağırıp gidiyordu. Bu da salgının daha çok yayılmasına etki ediyor. Biz de satışlar durdu. İnsanlar korkup dışarı çıkamıyorlar. Tabii bu onlar için daha iyi. Satışlar düştü ama nargile içen insanlar evlerine nargile almak için geliyorlar. Daha önceden tütün almaya, kafesi olanlar gelirdi. Neredeyse bir haftadır kimse gelmiyor, zaten geçtiğimiz günlerde alınan kararla bütün kafeler kapandı. Eve almak için çok gelenler oluyor. 'Nargilesiz kaldık, kafelere gidemiyoruz, evde nargile yok' diyerek gelip, insanlar buradan nargile ve tütünü alıyor ve evde içiyorlar" dedi.

"EVDE KULLANMAK İÇİN ALIYORLAR"

Eminönü'nde nargile malzemeleri satan dükkanı bulunan Ali Karşıyaka ise satışların yoğun olduğunu söyleyerek, "Genelde kafeye gidenler ya da takımı ve tütünü olanlar yine ara sıra alışveriş yapıyorlardı. Şimdi daha yoğunluk oldu. Mekanların kapatılmasından dolayı rağbet arttı. Evde kullanmak için alıyorlar. İnsanlar evdekilere rahatsızlık vermemesi ve dumanın eve sinmemesi için genellikle kafeleri tercih ediyorlardı. Şimdi kafeler kapanınca herkes eve yöneldi. Genellikle evde kullanmak için aldıklarını söylüyorlar" dedi.

Nargile malzemesi almaya gelen Özgür Özbilge, "Nargile seti almaya geldim. Evde kullanacağım. Dükkanların hepsi kapandı. Orada nargile içeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Nargile malzemeleri

-Nargile malzemesi alanlar

Hüseyin Duran ile röp

Ali Karşıyaka ile röp

Özgür Özblge ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Duran, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:39 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı         
00:08
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:25:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAFELER KAPANDI: EVDE NARGİLE KULLANANLARIN SAYISI ARTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]